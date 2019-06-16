عقوبات فرضها قانون المرور على سائقى المقطورات بالطرق الرئيسية.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد فرض عدة عقوبات على سائقى السيارات النقل الثقيل، أثناء السير على الطرق لمنع الحوادث ومنها يتم التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد عن ألف جنيه.

كما عاقب القانون على مخالفة الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق فى أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة بالحبس 6 أشهر أو دفع غرامة ما بين 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.

وأضاف المصدر، أن هناك مخالفة يكررها سائقو النقل الثقيل وهى تطاير أو تناثر الحمولة على الطرق وتوقف حركة المرور دائما، وعاقب المخالف بالقانون الجديد فى مادته الـ79 التى تدخل تحت الشريحة الرابعة، ويتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات، والتى ستحد من تكرار تلك المخالفة التى تحدث عادة على الطرق الدائرية والسريعة وتوقف حركة السيارات لمسافات طويلة.

وأشار المصدر إلى أن المادة 76 مكرر نصت على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.