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طلاب مدرسة يتبرعون بـ350 ألف جنيه من مصروفاتهم الخاصة لمرضى السرطان بالصعيد

الأحد، 16 يونيو 2019 09:16 م
طلاب مدرسة يتبرعون بـ350 ألف جنيه من مصروفاتهم الخاصة لمرضى السرطان بالصعيد مستشفى علاج السرطان بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تبرع طلاب إحدى المدارس بمحافظة القاهرة بمبلغ 350 ألف جنيه جمعوه من مصروفاتهم الخاصة، لصالح مرضى السرطان من محافظات الصعيد، وذلك بهدف تقديم الدعم المعنوى والمادى واستكمال علاج المرضى.
 
يأتي ذلك في إطار توعية طلاب المدارس عن مرض السرطان، عبر طرق تثقيف تتاسب مختلف الأعمار من خلال عرض فيلم كرتونى يوضح مخاطر المرض وأهمية الكشف المبكر والعوامل المؤثرة، وتوزيع عليهم إرشادات، لبناء وترسيخ المنظومة الصحية لطلاب المدارس، وبناء نظام صحي يحتذى به لصحة طلاب قادر أن يبني المستقبل، حيث تشمل مرحلة الطفولة المبكرة إلى الطفولة المتأخرة إلى سن المراهقة وحتى مرحلة الدخول للجامعات.
 
 

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