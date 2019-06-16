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طبيب يعتدى على حملة صحية بعد اكتشافها مخالفات بعيادته بقرية أم عجرم بفاقوس

الأحد، 16 يونيو 2019 07:50 م
طبيب يعتدى على حملة صحية بعد اكتشافها مخالفات بعيادته بقرية أم عجرم بفاقوس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه حرصا على سلامة وصحة المواطنين بالمحافظة، قامت حملة من مفتشى إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز فاقوس وأبو كبير بالتوجه إلى قرية أم عجرم بمركز ومدينة فاقوس تحت إشراف الدكتور حسام قمحاوى مدير إدارة العلاج الحر بالشرقية.
 
وأضاف مسعود لـ "اليوم السابع" أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد 3 قرارات غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة غير مرخصة ومخالفة للقانون بأرقام 657، 659 ، 660 لسنة 2018 ، وبالمرور على إحدى المنشآت الطبية الأخرى وجد عدد من المخالفات بها، وعند قيام مفتشى الحملة بالقيام بمهام عملهم قام الطبيب بالتعدى على فريق الحملة ومنعها من أداء عملها.
 
وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة، وقام مأمور مركز فاقوس بالاستجابة الفورية ، وتم تحرير عدد 4 محاضر جنح مركز فاقوس بأرقام 16263، 16264، 16265، 16266بالمخالفات الموجودة، كما تم تحرير محضر تعدى أحوال برقم 605/304.
 

الشرقيه

طبيب يعتدى

حملة صحية

أخبار الشرقية

فاقوس

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