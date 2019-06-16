ضبط سائق تعدى بـ"مفك" على أجنبى بسبب الخلاف على الأجرة في الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية أثناء إستقلالهما سيارة أجرة بالإسماعيلية.

تلقى مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية إشارة من إحدى المستشفيات بوصول (شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - وزوج إبنته يعمل بذات الدولة "مصرى الجنسية" مصابان بجروح قطعية متفرقة ، وأكدا أنه أثناء إستقلالهما إحدى السيارات الأجرة "تاكسى" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، للتوجه لإحدى المناطق بدائرة المركز ، وعقب وصولهما حدثت مشادة كلامية بينهما وقائد السيارة لخلاف على قيمة الأجرة وإنصراف الأخير وعودته لهما وبرفقته أحد الأشخاص وتعديا عليهما بأداة صلبة فأحدثا إصابتهما وهربا.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وتعديهما على المُبلغين بمفك مُحدثين إصابتهما ، وأرشدا عن الأداة المستخدمة.