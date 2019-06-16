صور.. مطار القاهرة ينهى استعداداته لاستقبال ضيوف البطولة الإفريقية

كتبت رحاب نبيل

أنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، كافة استعداداتها لاستقبال باقى الوفود والبعثات الرياضية المشاركة فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر، خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة.

وأعدت وزارة الطيران، تجهيزات خاصة لاستقبال ضيوف البطولة الأفريقية من البعثات المشاركة، حيث تم تخصيص صالة 4 بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال البعثات الرياضية المشاركة فى هذا الحدث، وتم إطلاق اسم البطولة على الصالة خلال فترة انعقادها فى مصر، خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل،

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى، بتزيين صالات السفر والوصول، فيما تم تخصيص كاونترات ولوحات إرشادية لتقديم التسهيلات للمشاركين والوفود فضلًا عن تكوين فرق عمل من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران يرتدون زى مخصص لتسهيل وسرعة إنهاء إجراءات وصول وسفر الوفود المشاركة.

واستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار الأيام الماضية، عدد من البعثات الأفريقية المشاركة فى البطولة، ووفود من الضيوف والمشجعين، ويتوالى استمرار وصول الوفود على المطار خلال هذه الفترة وطوال مدة انعقاد البطولة.