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صور.. محافظ الدقهلية: زيادة أخصائي الباطنة والأمراض المتوطنة بوحدة الفيروسات وإقامة مظلات للمترددين بمستشفى دكرنس

الأحد، 16 يونيو 2019 04:55 م
صور.. محافظ الدقهلية: زيادة أخصائي الباطنة والأمراض المتوطنة بوحدة الفيروسات وإقامة مظلات للمترددين بمستشفى دكرنس جولة محافظ الدقهلية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

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اجرى الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية اليوم، زيارة مفاجئة لمدينة دكرنس، تفقد خلالها رئاسة المدينة حيث تفقد عدد من الإدارات، وطلب من مدير الإدارة الهندسية اطلاعه على دفاتر إصدار التراخيص وعدد الرخص التي تم إصدارها، وشدد على ضرورة الإسراع في استخراج تراخيص المباني والمحلات والتيسير على المواطنين وحسن الاستقبال

وتفقد محافظ الدقهلية مستشفى دكرنس، وبدأ بقسم الإستقبال الذي أشاد به، ثم تفقد وحدة علاج الفيروسات الكبدية للإطمئنان على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مطالبا من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإقامة مظلة لانتظار المترددين وزيادة عدد مقاعد الإنتظار

وأمر شاروبيم بزيادة عدد أخصائي الباطنة والأمراض المتوطنة بوحدة علاج الفيروسات لاستيعاب اعداد المرضى والمترددين وتوفير الراحة فترة وجودهم ،وفصل مكان الاستعلام عن مكان تقديم الخدمة لمنع التكدس والزحام

واستمع لعدد من المترددين والمرضى وشدد على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى والمترددين على المستشفى وذويهم، وأكد أن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وعلينا جميعا توفير العناية لهم

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة، بأنه على الفور تمت زيادة عدد الأطباء وزيادة مساحة المظلة وعدد مقاعد الإنتظار وجاري العمل لفصل أماكن الانتظار عن أماكن تقديم الخدمة للمرضى تنفيذا لما قرره الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خلال زيارته .

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جولة محافظ الدقهلية اليوم

 

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محافظ الدقهلية يتفقدمستشفى دكرنس

 

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المرضى بمستشفى دكرنس 

 


مستشفى دكرنس

شاروبيم

الدقهلية

محافظ الدقهلية

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