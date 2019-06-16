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صور.. الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى بيرو عبر الإكوادور لسوء الأوضاع الاقتصادية

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 ص
صور.. الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى بيرو عبر الإكوادور لسوء الأوضاع الاقتصادية الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى بيرو
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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قام الآلاف من الفنزويليين بعبور الحدود إلى الإكوادورعبر كولومبيا ،ومنها إلى البيرو من أجل الحصول على الغذاء والأدوية وغيرها من وسائل المعيشة، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تعانى منها فنزويلا فى ظل ارتفاع التضخم بشكل كبير للغاية.

 

وبحسب الأمم المتحدة، غادر أكثر من 3 ملايين فنزويلى بلادهم هربا من الأزمة الاقتصادية الأسوأ بتاريخ هذا البلد الغني بالنفط، وتعتبر البيرو هى من أكثر الدول التى تولى اهتماما كبيرا باللاجئين والمهاجرين.

 

احتشاد المهاجرين على الحدود مع الإكوادور
احتشاد المهاجرين على الحدود مع الإكوادور

 

الأطفال
الأطفال

 

المهاجرين ينتظرون دخولهم إلى الإكوادور
المهاجرين ينتظرون دخولهم إلى الإكوادور

 

المئات ينتظرون الدخول إلى الإكوادور
المئات ينتظرون الدخول إلى الإكوادور

 

مهاجر يحمل ابنته
مهاجر يحمل ابنته

 

مهاجرين من فنزويلا
مهاجرين من فنزويلا

 

مواطنو فنزويلا
مواطنو فنزويلا

 

هجرة المواطنين من فنزويلا
هجرة المواطنين من فنزويلا

 

هجرة المئات من فنزويلا
هجرة المئات من فنزويلا

 


فنزويلا

كولومبيا

الإكوادور

مادورو

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