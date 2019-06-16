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سارة نتنياهو تعترف باستغلال منصب زوجها وطلب وجبات بـ50 ألف دولار

الأحد، 16 يونيو 2019 12:04 م
سارة نتنياهو تعترف باستغلال منصب زوجها وطلب وجبات بـ50 ألف دولار سارة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اعترفت أمام المحكمة اليوم الأحد بأنها ارتكبت مخالفة جنائية، فى إطار لائحة اتهام ضدها فى قضية مقار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة أدانت سارة نتنياهو بطلب وجبات غذائية على حساب الدولة، من خلال استغلال المنصب، وتجاهل ما تنص عليه القوانين بهذا الخصوص.

وبينت الصحيفة، أن الحديث يدور عن طلب وجبات تقدر قيمتها بـ 175 ألف شيكل ، أى ما يعادل 50 ألف دولار، فى حين جرى عمل صفقة إدعاء تعترف بموجبها سارة نتنياهو بالتهم المنسوبة لها مقابل إصدار قرار حكم لا يشمل السجن الفعلى، بل دفع غرامة بقيمة 55 ألف شيكل.

ووفقاً لصفقة الادعاء، فإن سارة نتنياهو ستدان بالحصول على منافع من خلال استغلال متعمد لآخرين، لكن هذه التهمة لن تشمل مخالفة الاحتيال.

وبناءً على ذلك، تنص صفقة الادعاء على أن تعيد زوجة نتنياهو إلى خزينة الدولة مبلغ 45 ألف شيكل، وهذا المبلغ يشكل 15% من المبلغ فى الاتهام الأصلي، كذلك تقضي صفقة الادعاء بأن تدفع نتنياهو غرامة بمبلغ 10 آلاف شيكل.


سارة نتنياهو

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

محاكمة

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