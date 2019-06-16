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رغم معاناة اليمنيين.. وزير حوثى يتناول وجبة غداء بنصف مليون ريال يمنى!

الأحد، 16 يونيو 2019 12:16 م
رغم معاناة اليمنيين.. وزير حوثى يتناول وجبة غداء بنصف مليون ريال يمنى! عبد الملك الحوثى
إيمان حنا

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فاتورة غداء لحسن زيد وزير الرياضة الحوثى بمبلغ قدره 630.000 ألف ريال، وآخرى ثانية من نفس المطعم بـ 200000 ألف.

وأظهرت فاتورة من أحد مطاعم العاصمة صنعاء مبلغ ماليا تجاوز نصف مليون ريال مقابل وجبة غداء لحسن زيد وزير الرياضة في حكومة المليشيات الحوثية الغير معترف بها.

وسخر اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعى، متسائلين: "هذا وهو النحيف حق الهاشميين! فبكم يأكل واحد منهم كرشه مثل محمد علي الحوثي!.

يذكر أن العبث الحوثي تجاوز كل الحدود إذ يتنعمون بأموال الشعب اليمني، في حين أن الشعب نفسه يعانى يوميا وباتت اليمن مصنفة كأسوأ كارثة إنسانية في العالم .


اليمن

الحوثيين

وزير حوثى

مأساة اليمنيين

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