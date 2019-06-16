ربة منزل ترشد عن عاطل يعاونها فى تجارة الهيروين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشدت ربة منزل، تم القبض عليها، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة، عن هوية عاطل، ذكرت أنه مصدر حصولها على مخدر الهيروين المضبوط بحوزتها.

وذكرت المتهمة، أنها اعتادت الحصول على المخدر من المتهم، لبيعه لعملائها ببولاق الدكرور والجيزة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم.

كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتم ضبط المتهمة بعد ورودت معلومات للرائد مصطفى كمالن رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار ربة منزل تدعى "رضا" بالمواد المخدرة، وترددها على منطقة المنيب، لترويجها على عملائها.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهمة، ورصد تحركاتها، تمكن الرائد هشام فتحى، معاون مباحث قسم الجيزة، من ضبط المتهمة، وبحوزتها 40 جراما من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.