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رئيس مدينة تلا يواجه المخالفين بالمخابز والمحلات بحملات مكبرة

الأحد، 16 يونيو 2019 10:19 م
رئيس مدينة تلا يواجه المخالفين بالمخابز والمحلات بحملات مكبرة حمله تموينية - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر

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أطلق خالد حامد العرفى رئيس مركز ومدينـة تـلا ، حملة مكبرة فى إطار المتابعة المستمرة والتأكد من تقديم خدمـة للمواطنين والحفـاظ على صحتهم . 
 
 
اشرف على الحملة المهندس محمد مبروك خميس مديـر إدارة تمـويـن تـلا ومفتشى التمـويـن، حيث تم المرور على المحلات والأسـواق والمخابـز من خلال الحمـلات المستمرة .
 
 
وأوضح العرفى أنه تم المرور على مخابز رئاسة المركز والمدينـة وأسفر المرور عن تحريـر 59 محضـر ما بين نقص وزن 11 محضر ومواصفـات 4 محاضر وتوفيق مخابز 3 محاضر، وعدم الالتزام بالمواعيـد 2 ، وعدم نظافة أدورات العجيـن 5 محاضر، وعدم مزاولة النشاط التموينى 4 ، وإمتناع 1 وعدم وجود ميزان 3 محاضر، وغش تجـارى ضرب وهمى للبطاقات محضر واحد وعدم الأنتظام بالسجل 3 محاضر .
 
 
وأضاف العرفى أن الحملة شملت المرور على المحلات حيث تم تحرير 17 محضر لعدم الأعـلان عن أسعار السلع ومحضر عدم مزاولة نشاط بنزينة، مشددا على استمرار الحملات من اجل الوصول إلى أكبر قدر من التأمين للمواطنين .
 
 
 

مدينة تلا

المنوفية

حملة تموينيه

حملات مكبرة

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