رئيس "جنوب فرنسا": ندرس إنشاء خط جوى بين مارسيليا والإسكندرية منخفض التكاليف

الإسكندرية أسماء على بدر

قال ريدنو موزوليه، رئيس اقليم بروفونس الب كوت دازور بجنوب فرنسا " الاقليم الذى يضم نيس و كان و مرسيليا و اكس اون بروفونس و غيرها من المدن الكبرى، عن أنه جارى دراسة إنشاء خط جوى بين مارسيليا والإسكندرية منخفض التكاليف.

وأوضح رئيس اقليم بروفونس الب كوت دازور بجنوب فرنسا، خلال المؤتمر الصحفى المقام على هامش حفل استقباله مساء اليوم الأحد بالقنصلية الفرنسية بالمنشية، أن هذا المشروع تحت الدراسة، يتم البحث عن شركة مناسبة وتوفير الأمن والتمويل وشركة الطيران المناسبة التى ستتولى الخط المباشر وهذا يستغرق وقتا لبدء تفعيل الخط.

كما أكد أن المشروع يساهم لتعميق العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل السياحى واعتبار الإسكندرية محطة رئيسية لزيارة أوروبا كما يساهم فى زيادة التبادل الطلابى والثقافى بين جامعات فرنسا وجامعة الإسكندرية.

وأشار إلى أنه ضمن الوفد المرافق معه رئيس ميناء مارسيليا لبحث مشروع التنمية المستدامة بين ميناء مارسيليا والإسكندرية، بالإضافة إلى وجود ممثل عن جامعة إكس مارسليا للتعاون المشترك والتبادل بينها وبين جامعة الإسكندرية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن خلال زيارتى فى مارسيليا تم الاتفاق بين جامعة إكس مارسليا وجامعة الإسكندرية من خلال برنامج الاتحاد الأوروبى، لتبادل الطلاب للدراسة.

وعن خط الجوي، قال قنصوة، أن التعاون سيكون فى مجال السياحة من خلال طيران منخفض التكاليف سيكون إضافة لإسكندرية، وستكون المحافظة محطة رئيسية للسفر لأوروبا للسياحة أو العمل.

كما كشف عن الاتفاق على العديد من المشروعات منها فى إعادة الشكل التراثى، ومشروع تراثى بمينا البصل من الوكالة الفرنسية، ومشاريع السياحة والبيئة، وفى مجال البيئة مشروع انتاج الغازات من المخلفات الصلبة، بإضافة الى مشروع إنشاء قاعدة بيانات واعتبار محافظة اسكندرية من المدن الذكية خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن سيتم إنشاء مشروعات تحسين جودة المياه، وإنشاء أول تعمل فى بالاوزون لمعالجة المياه، وأيضا مشروع مدن الخضراء من خلال الدرجات التى تعمل البطاريات.

كما أوضح أنه جارى تجهيز مسارات الدراجات مرحلة أولى لتطبيق الفكرة ثم إنشاء مصنع لتصنيع الدرجات وتصديرها لأفريقيا فى المرحلة الثانية،مؤكدا أن المشروعات بين المقامة بين اسكندرية وفرنسا تسير فى مسارها الصحيح دون أية عرقلة .