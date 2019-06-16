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رئيس النواب الأردنى يؤكد أهمية التنسيق البرلمانى مع السعودية لتوحيد الصف العربى

الأحد، 16 يونيو 2019 02:43 م
رئيس النواب الأردنى يؤكد أهمية التنسيق البرلمانى مع السعودية لتوحيد الصف العربى رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة
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أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أهمية تنسيق العمل البرلماني المشترك بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي من أجل خدمة قضايا الأمة وتوحيد الصف العربي فيما يواجهه من تحديات، مشيرا إلى عمق العلاقات الأردنية السعودية على المستويات كافة.

 

جاء ذلك خلال لقاء الطراونة، اليوم الأحد، مع السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية السعودية الأردنية صالح بن منيع الخليوي الذي يزور الأردن حاليا على رأس وفد يمثل أعضاء بمجلس الشورى السعودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية .

 

وقال الطراونة إن رسالته في الاتحاد البرلماني العربي تنطلق من أهمية توحيد المواقف وتنسيقها ومتابعتها حتى لا تتشتت الجهود العربية، خاصة عند التصويت على مواقف وقرارات في الاتحادات البرلمانية الدولية.

 

من جانبه، أكد السفير السعودي خالد بن فيصل أن العلاقات بين البلدين متميزة وتاريخية وراسخة، مشيرا إلى أن مواقف البلدين بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تذهب دوما نحو دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية.

 

بدوره، أشار رئيس لجنة الأخوة السعودية الأردنية صالح الخليوي، إلى سعي اللجنة لتعزيز العمل البرلماني المشترك، وأن اللجنة ستبحث مع أعضاء اللجنة الأردنية آليات تعزيز التعاون وبحث آفاق العمل المشترك في عدد من القضايا التي تُعنى بالشأن البرلماني.

 

ومن المقرر أن تلتقي اللجنة خلال زيارتها رئيس وأعضاء لجنة الإخوة البرلمانية الأردنية السعودية ويرأسها النائب خير أبو صعيليك، ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية ويرأسها النائب نضال الطعاني.

 


الاردن

السعودية

مجلس النواب الاردنى

الملك سلمان

اخبار الاردن

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