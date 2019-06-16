خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

كتب على عبد الرحمن

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال: "ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية، سواء كان بإذن غير رسمى، أو بمأموريات وهمية، لما فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين؛ لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته، إلا لحاجة العمل فقط، أو بإذن صحيح من صاحبه.

وتابعت دار الإفتاء:"ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التى ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة" قال تبارك وتعالى: "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" "النساء: 58"

واختتمت دار الإفتاء بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخارى.