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حزب الشعب يستعيد بلدية مدريد بعد الاتفاق مع اليمين المتطرف

الأحد، 16 يونيو 2019 02:49 م
حزب الشعب يستعيد بلدية مدريد بعد الاتفاق مع اليمين المتطرف حزب فوكس اليمينى
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن حزب الشعب المحافظ الإسبانى عقد اتفاق مع حزب فوكس اليمينى المتطرف لاستعادة السيطرة على العاصمة الإسبانية للحزب الشعبى بعد تشكل ائتلاف يمينى يشمل الحزب اليمينى المتطرف.

وقالت الصحيفة، إن خوسيه لويز مارتينيز ألميدا مرشح الحزب الشعبى لرئاسة بلدية مدريد من الفوز بالمنصب على الرغم من أنه جاء فى المركز الثانى بعد مرشح اليسار المتطرف بعد أن تمكن من الحصول على دعم فوكس وحزب ثيودادانوس المنتمى ليمين الوسط، وقال ألميدا بعد فوزه ببلدية مدريد "لا يزال هناك الكثير".

وصوت ممثلون عن الأحزاب الثلاثة يوم السبت بتأييد تنصيب ألميدا رئيسا جديدا لبلدية العاصمة بما يعيد المدينة ليد الحزب الشعبى الذى هيمن عليها لنحو عقدين قبل أن يفوز بها الاشتراكيون فى انتخابات 2015.

وأدت الانتخابات البلدية فى إسبانيا فى مايو الماض  إلى حالة انقسام  ، مما أدى الى عقد الكثير من اتفاقات تقاسم السلطة لتشكيل حكومات ائتلافية وإبقاء عدد من أكثر المرشحين الذين حصلوا على أصوات دون مناصب.

 

 


اسبانيا

حزب الشعب

انتخابات اسبانيا

اليمين المتطرف

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