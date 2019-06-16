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حبس عاطل ضبط بحوزته 66 قرصا مخدرا قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الأحد، 16 يونيو 2019 10:43 ص
حبس عاطل ضبط بحوزته 66 قرصا مخدرا قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر عمرو هاشم وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 66 قرصا مخدرا، وذلك قبل توزيعها على المتعاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين، من ضبط، "عصام .س ا" 40 عاما، وبحوزته 66 قرصا مخدرا، وذلك قبل توزيعها على المتعاطين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

 

 


نيابة بندر شبين الكوم

حبس عاطل

اقراص مخدرة

مدير امن المنوفية

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