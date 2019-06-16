توصيل الكهرباء للمشروعات التنموية فى بورسعيد بتكلفة 700 مليون جنيه

بورسعيد - محمد فرج

قال المهندس محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء بورسعيد، خلال تصريح خاص لـــ"اليوم السابع"، إن إجمالى توصيل التيار الكهربائى للمشروعات التنموية 700 مليون جنيه، وتتمثل فى توصيل الكهرباء لنفق شرق بورسعيد، حيث تم تركيب موزع كامل يعمل بقدرة 14 ميجا فولت، فضلاً أنه جارى الانتهاء من تركيب الموزع الثانى بتكلفة تقدر 122 مليون جنيه.



وأضاف، أن هناك مشروعات أخرى كالاستزراع السمكى والإسكان الاجتماعى بجوار كلية التربية الرياضية ببور فؤاد والإسكان التعاونى بتوصيل التيار الكهربائى لـ30 برجًا بحرى العلاج الطبيعى، بجانب منظومة التأمين الصحى وكبائن مشروع التحول الرقمى، وذلك لزيادة سرعة النت.



وتابع: رئيس قطاع الكهرباء، أن هناك خدمات للعملاء تقدم من خلال الشباك الواحد بهندسة بور فؤاد وبورسعيد وجارى الانتهاء من نفس الخدمة بهندسة الضواحى.

وفى سياق متصل، أكد المهندس سعيد، أن ميزة الخدمات المقدمة للعملاء أنها تعطى للمشترك توفير الوقت وسرعة فى الأداء بجانب 23 خدمة أخرى، منها الاستعلام عن الفاتورة، وكل ما يتعلق بالكهرباء.