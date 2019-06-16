سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 04:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

توصيل الكهرباء للمشروعات التنموية فى بورسعيد بتكلفة 700 مليون جنيه

الأحد، 16 يونيو 2019 04:00 ص
توصيل الكهرباء للمشروعات التنموية فى بورسعيد بتكلفة 700 مليون جنيه شبكة كهرباء - صورة أرشيقية
بورسعيد - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس محمد سعيد رئيس قطاع كهرباء بورسعيد، خلال تصريح خاص لـــ"اليوم السابع"، إن إجمالى توصيل التيار الكهربائى للمشروعات التنموية 700 مليون جنيه، وتتمثل فى توصيل الكهرباء لنفق شرق بورسعيد، حيث تم تركيب موزع كامل يعمل بقدرة 14 ميجا فولت، فضلاً أنه جارى الانتهاء من تركيب الموزع الثانى بتكلفة تقدر 122 مليون جنيه.
 

 وأضاف، أن هناك مشروعات أخرى كالاستزراع السمكى والإسكان الاجتماعى بجوار كلية التربية الرياضية ببور فؤاد والإسكان التعاونى بتوصيل التيار الكهربائى لـ30 برجًا بحرى العلاج الطبيعى، بجانب منظومة التأمين الصحى وكبائن مشروع التحول الرقمى، وذلك لزيادة سرعة النت.
 

وتابع: رئيس قطاع الكهرباء، أن هناك خدمات للعملاء تقدم من خلال الشباك الواحد بهندسة بور فؤاد وبورسعيد وجارى الانتهاء من نفس الخدمة بهندسة الضواحى.

 

وفى سياق متصل، أكد المهندس سعيد، أن ميزة الخدمات المقدمة للعملاء أنها تعطى للمشترك توفير الوقت وسرعة فى الأداء بجانب 23 خدمة أخرى، منها الاستعلام عن الفاتورة، وكل ما يتعلق بالكهرباء.


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

اخبار

توصيل الكهرباء

المشروعات التنموية

بورسعيد

اخبار بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة