توزيع 17 ألف طن أسمدة وإزالة 52 حالة تعدى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اجتماعاً، لتنفيذ حملة استكشافية لدودة الحشد الخريفية، والمرور على جميع الزراعات بزمام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى السماحى بمعهد بحوث وقاية النبات، ومدير عام الإرشاد الزراعى، ومدير عام المكافحة، وعدد من قيادات مديرية الزراعة بكفر الشيخ.

وقال المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، سيتم تنفيذ الحملة الاستكشافية لدودة الحشد الخريفية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أنه تفقد عدداً من الحقول الإرشادية الخاصة بمحصول الذرة الشامية والتابعة للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية، وعقدت المديرية دورة تدريبية للاســـتزراع السمكى بالمفارخ السمكية بفوه.

وأضاف عبدالله، أن الجمعيات الزراعية وزعت 17 ألف و650 طن أسمدة، وأزالت حملات، وزراعة 66 ألف و774 فدان قطن، وتم مكافحة 13 ألف و384 فدان آفات اولى للقطن من تربس ،وأكاروس ،وجاسيد ،وقارضة ،وحفار، ولطع ،وفاكس حديث، ومكافحة 37 ألف و655 فدان للأرز من حشائش، وديدان دموية، وريم.

كما تم مكافحة 1802 فدان ذرة من دودة ورقة قطن، ومّن، وثاقبات، وتم زراعة 31 ألف فدان ذرة، وتطهير 50 كيلو مراوى ، و52 كيلو مصارف.