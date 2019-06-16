سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع 17 ألف طن أسمدة وإزالة 52 حالة تعدى بكفر الشيخ

الأحد، 16 يونيو 2019 01:34 م
توزيع 17 ألف طن أسمدة وإزالة 52 حالة تعدى بكفر الشيخ المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اجتماعاً، لتنفيذ حملة استكشافية لدودة الحشد الخريفية، والمرور على جميع الزراعات بزمام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى السماحى بمعهد بحوث وقاية النبات، ومدير عام الإرشاد الزراعى، ومدير عام المكافحة، وعدد من قيادات مديرية الزراعة بكفر الشيخ.

وقال المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، سيتم تنفيذ الحملة الاستكشافية لدودة الحشد الخريفية خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أنه تفقد عدداً من الحقول الإرشادية الخاصة بمحصول الذرة الشامية والتابعة للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية، وعقدت المديرية دورة تدريبية للاســـتزراع السمكى بالمفارخ السمكية بفوه.

وأضاف عبدالله، أن الجمعيات الزراعية وزعت 17 ألف و650 طن أسمدة، وأزالت حملات، وزراعة 66 ألف و774 فدان قطن، وتم مكافحة 13 ألف و384 فدان آفات اولى للقطن من تربس ،وأكاروس ،وجاسيد ،وقارضة ،وحفار، ولطع ،وفاكس حديث، ومكافحة 37 ألف و655 فدان للأرز من حشائش، وديدان دموية، وريم.

كما تم مكافحة 1802 فدان ذرة من دودة ورقة قطن، ومّن، وثاقبات، وتم زراعة 31 ألف فدان ذرة، وتطهير 50 كيلو مراوى ، و52 كيلو مصارف.

 


كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ

توزيع اسمدة

دودة الحشد الخريفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زراعة كفر الشيخ : إزالة 31 حالة تعدي وتقليع 32 ألف فدان بنجر

الخميس، 21 مارس 2019 05:24 م

وكيل زراعة كفر الشيخ: إزالة 12 حالة تعد وتوزيع 28 ألف طن أسمدة

الجمعة، 15 مارس 2019 04:09 م

وكيل زراعة كفر الشيخ: إزالة 16 حالة تعد وتوزيع 28 ألف طن أسمدة

الجمعة، 08 مارس 2019 02:10 م

منى محرز تشارك فى الاجتماع التحضيرى لوزراء الزراعة الأفارقه في كينيا

السبت، 15 يونيو 2019 07:40 م

زراعة 37550 فدان قطن بقرى ومراكز محافظة البحيرة

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 م

مركز الخارجة يشن حملة مكبرة لضبط مستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة

السبت، 15 يونيو 2019 01:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة