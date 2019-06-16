تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% خاسرا 35.66 نقطة ليغلق عند مستوى 5817.47 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.61% خاسراً 39.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6351.65 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.6% خاسراً 29 نقطة ليغلق عند مستوى 4774.10 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 124.4 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون دينار كويتى عبر 4541 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاعى البنوك والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "المصالح" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.77%، تليه بيت الطاقة بنسبة 9.75%، ثم منازل بنسبة 8.82%، فيما تصدر سهم "اكتتاب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.77% ثم مدار بنسبة 7.63%، ثم دانة بنسبة 7.41%.