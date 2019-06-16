سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تدريب 500 من مكلفى الخدمة العامة ضمن مشروع مودة

الأحد، 16 يونيو 2019 02:05 م
تدريب 500 من مكلفى الخدمة العامة ضمن مشروع مودة تدريب مكلفى الخدمة العامة ضمن مشروع مودة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت فاعليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبى لمشروع مودة، اليوم الأحد لتدريب 500 من مكلفى الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام فى المركز الأوليمبى بالمعادى.

وقالت رمزة صدقى مدير المشروع، إن مودة يعمل على الحد من معدلات الطلاق التى أصبحت فى ازدياد، لافته إلى أن مكلفى الخدمة العامة من الفئات المستهدفة للمشروع وسيتم تدريب 500 من شباب الخدمة عامة على كافة برامج المشروع.

وأكدت مديرة المشروع أن المتدربين سيتلقون تدريباً حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعى بها للحفاظ على الروابط الأسرية، لافتا الى أن البرنامج التدريبى سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية فى الحفاظ على الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية وورش عمل مكملة للجانب النظرى للتدريب.

وأضافت صدقى أن المجتمع المصرى فى حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد فى حالات الطلاق التى ارتفعت فى مصر إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التى تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

وقال أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذى للمشروع أن المرحلة الأولى تضمنت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة فى المراحل الأولى من عمر الزواج.

وأكد عبد العزيز أن مشروع مودة يأتى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وإعداد نشئ فى جو من المودة والالفة وهذا يساعد على تربية جيل معد بشكل سليم وعلمى يمكن الاعتماد عليه فى بناء المجتمع


التضامن

مشروع مودة

مكلفى الخدمة العامة

القاهرة والجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة