تأجيل قضية نفقة توأم "أحمد عز "لـ 18 يونيو

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة استئناف أسرة القاهرة، برئاسة المستشار سامي عيد، وعضوية المستشارين أسامة العطار وأحمد حلمي، وأمانة سر أيمن حمودة، نظر دعوى مقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة التوأم عز الدين وزين الدين أحمد عز، لجلسة 18 يونيو.

وقدمت مقيمة الدعوى ، مستندات تثبت ثراء مطلقها، حيث أنه ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية بالإضافه الى أملاكه المتعددة، والتي تدر عليه أكثر من 3 مليون جنيه شهريا - بحسب ما ورد فى الدعوى - وحكمت محكمة أول درجة بجلسة 30 مارس الماضى، بإلزام المدعي عليه، بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها ، وقدمت بعدها المدعية طعن بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لايتناسب مع يسار مطلقها، وقدم المدعى عليه استئناف على الحكم، وطالب بتخفيض مبلغ النفقة، وحددت المحكمة جلسة 18 من يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.