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بومبيو: نمتلك أدلة بوقوف إيران وراء الهجوم على ناقلتى البترول فى خليج عمان

الأحد، 16 يونيو 2019 10:34 م
بومبيو: نمتلك أدلة بوقوف إيران وراء الهجوم على ناقلتى البترول فى خليج عمان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن واشنطن تملك الكثير من المعلومات والأدلة التى تفيد بوقوف إيران، وراء الهجوم الذى وقع مؤخرًا ضد ناقلتى البترول فى خليج عمان.

وأضاف بومبيو - فى مقابلة أجراها اليوم الأحد مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية - "أن الولايات المتحدة ستضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة (الدبلوماسية أو العسكرية) من أجل تأمين حرية الملاحة فى مضيق هرمز"، موضحًا أن إيران قامت بالاعتداء على الملاحة التجارية وهددت حرية الملاحة بقصد واضح يتمثل فى منع المرور فى خليج هرمز.

وقال بومبيو "إن العالم سيشهد الكثير من هذه الاعتداءات الإيرانية، ولكن يجب على الشعب الأمريكى أن يطمئن فى أن واشنطن على ثقة كاملة بشأن من يقف وراء هذه الاعتداءات علاوة على هجمات أخرى وقعت على مدار الـ40 يومًا الماضية".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدد أمس الأول الجمعة من أنه إذا أقدمت طهران على إغلاق مضيق هرمز، فان ذلك لن يستمر طويلا".

 


بومبيو

إيران

الهجوم على ناقلتى النفط

خليج عمان

أمريكا

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