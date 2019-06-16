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بمشاركة حكومة البلدين..غدا انطلاق منتدى الأعمال السعودى اليابانى 2030 بطوكيو

الأحد، 16 يونيو 2019 01:52 م
بمشاركة حكومة البلدين..غدا انطلاق منتدى الأعمال السعودى اليابانى 2030 بطوكيو الملك سلمان وولى العهد السعودى
إيمان حنا

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تنطلق غدا بالعاصمة اليابانية طوكيو، فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذى ينظمه مركز التعاون اليابانى فى الشرق الأوسط (JETRO)، بالتعاون مع الهيئة السعودية العامة للاستثمار، بحسب "واس".

يشارك فى المنتدى عدد من قيادات القطاع الحكومى ورجال الأعمال والاقتصاد من البلدين يمثلون قطاعات مهمة، كالصناعة والطاقة والكهرباء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الصحة والترفيه والزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية، إضافة الى مشاركة أكثر من 300 شركة يابانية، مما سيمكنهم من الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات السعودية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة.

فيما يمثل الجانب السعودي 24 جهة من أبرزها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وأرامكو السعودية والهيئة العامة للرياضة ومشروع القدية والهيئة العامة للثقافة، إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومشروع نيوم ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للترفيه ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة النقل وهيئة المدن الاقتصادية ومجلس الغرف السعودية.

كما يحضر المنتدى وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، و وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد هيروشيجي سيكو، و محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر.

وسيتضمن جدول أعمال المنتدى عددًا من الجلسات والمحاور التي يشارك فيها مجموعة من المتخصصين والمتحدثين من المملكة واليابان، وأوراق عمل يقدمها مختصون وخبراء من تنفيذيين ورجال أعمال ومسؤولين من جهات مختلفة، بهدف الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة، في ظل ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من فرص استثمارية في عدد من قطاعاتها الواعدة كبلد يعد اقتصاده من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وتهيئة المناخ الملائم لجذب الشركات الكبرى للاستثمار فيه.

 

وتهدف الهيئة العامة للاستثمار من المشاركة في تنظيم هذا المنتدى إلى التعريف بالمملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية جاذبة خاصة في قطاعات الطاقة والتعدين والشركات الناشئة، مواصلة بذلك سعيها الى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

 


اليابان

منتدى الاعمال السعودى اليابانى

المملكة

السعودية

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