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بائع يقتل ابن عمومته بالمنجل بسبب هاتف محمول فى الفيوم

الأحد، 16 يونيو 2019 04:56 م
بائع يقتل ابن عمومته بالمنجل بسبب هاتف محمول فى الفيوم جثة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أقدم بائع متجول، على قتل ابن عمومته، بواسطة "منجل"، بسبب خلافات سابقة بينهما بشأن ملكية هاتف محمول، فى قرية الغرق بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، ونقلت جثته لمستشفى إطسا المركزي.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزى، بوصول المواطن "عمر جمال.أ" (18 سنة - بائع متجول)، ومقيم بقرية الغرق بحرى، "جثة هامدة"، إثر إصابته بكدمات متفرقة بالرأس وجرح قطعى بطول 12 سم خلف الأذن اليمنى، إدعاء ضرب من آخرين.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال والده "جمال.أ" (39 سنة-فلاح)، اتهم "ع.ن.ع" (26 سنة-بائع متجول)، من نفس العائلة ومقيم بنفس القرية، بالتعدى على ابنه بالضرب بآلة حادة "منجلة"، وإصابته بإصابات أدت لوفاته، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بشأن ملكية هاتف محمول.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة لنفس السبب، وأرشد عن الآلة الحادة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم ضبطها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات بشأن الواقعة وملابساتها.


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قضايا القتل

مستشفى الفيوم العام

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