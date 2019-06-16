انتظام ضخ مياه الرى بقرى الخريجين بأسوان بعد وصول الكهرباء

أسوان - صلاح المسن

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، على انتظام مياه الرى بوادى الصعايدة، مشيرا إلى أنه يجرى سد احتياجات كافة المزارعين بناحية أراضى قرى وادى الصعايدة بمركز ادفو.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان فى تصريحاته لـ" اليوم السابع"، أنه يتم توزيع وتنفيذ المناوبات المقررة بكل حسم حسب ترتيبها وقت انقطاع الكهرباء، وذلك بعد وصول التيار الكهربائى لمحطات الرى بوادى الصعايدة.

جدير بالذكر أن قرى شباب الخريجين بوادى الصعايدة بمحافظة أسوان كانت قد شهدت انقطاع مياه الرى لعدة أيام بسبب انقطاع الكهرباء .