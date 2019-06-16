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انتخابات غرفة كفر الشيخ.. فرز صناديق 10 لجان ولجنتى دسوق وقلين سترجح الفائز

الأحد، 16 يونيو 2019 01:41 م
انتخابات غرفة كفر الشيخ.. فرز صناديق 10 لجان ولجنتى دسوق وقلين سترجح الفائز جانب من الامتحانات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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مازالت عمليات الفرز مستمرة لصناديق انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ بنادي الزراعين، حيث تم فرز صناديق 10 لجان، ومتبقي صناديق مركزي دسوق وقلين .

وأظهرت المؤشرات الأولية عن تقدم قائمة الأمانة، التي يتزعمها محمود مسعود على قائمة المستقبل، والتى يتزعمها أحمد عبدالفتاح، ويتبقى لجنتي دسوق وقلين، ومن المتوقع أن يرجح صناديق لجنة دسوق أحد القائمتين في الصراع للفوز بـ 7 مقاعد.

وترشح لخوض الانتخابات  19مرشحاً، اثنان من الحامول أحمد عبد الفتاح إبراهيم نصر الدين وحاتم السعدي محمود عبد الغفار،  و5مرشحين من دسوق، أحمد عبد الواحد عبد الحميد يونس،" دسوق "، وأحمد محمد أبوالمكارم النشار، والسيد السيد سيد أحمد بدر، ورفعت فهمي عبد العظيم الصردي، ومحمود السيد محمود سالم،واثنان من بلطيم ،أسامة عتمان عبد الحميد عبد الرؤوف، ومصطفى حافظ حسن المكاوى من بلطيم.

كما ترشح من الرياض حاتم محمد بسيوني علي، ومن سيدي سالم مرشحين هما سالم عادل محمود عمران، ومحمد صلاح حسن دشيشة، ومن قلين مرشحين سعد محمد علي مومية، وفؤاد محمد فؤاد عمرو، ومن بيلا مرشحين محمد عبد الوهاب عبد الحميد غالي، ومحمد السيد محمد الجراحي، ومن مدينة كفر الشيخ مرشحين ،محمود عبد الوهاب مسعود، ووليد محمد حسن سليمان، ومن فوه مرشح واحد وهو محمد صلاح الدين كمال فرج.

 

 


كفر الشيخ

انتخابات

غرفة تجارية

نادي الزراعين

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مديرية الامن

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