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اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

الأحد، 16 يونيو 2019 07:30 م
اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا اليوم السابع

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تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا.. المنتخب يختتم معسكر الإسكندرية اليوم استعداداً لأمم أفريقيا، راحة 6 ساعات للاعبين لزيارة أسرهم.. أجيرى يستقر على التشكيل الأساسى.. وأبوجبل يغادر المعسكر.
 
 
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