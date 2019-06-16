اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا.. المنتخب يختتم معسكر الإسكندرية اليوم استعداداً لأمم أفريقيا، راحة 6 ساعات للاعبين لزيارة أسرهم.. أجيرى يستقر على التشكيل الأساسى.. وأبوجبل يغادر المعسكر.

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