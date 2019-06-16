الوقاية خير من العلاج..كيف تتجنب الإصابة بآلام الظهر؟

كتبت فاطمة خليل

آلام الظهر من أكثر الآلام الشائعة بين الناس، يمكن الشعور به في أي مكان على طول العمود الفقري - من الرقبة إلى الوركين، وعادة ما يتحسن مع مرور الوقت، وفقا لموقع NHS.

طرق الوقاية من آلام الظهر من الصعب منع آلام الظهر، لكن النصائح التالية قد تساعد في تقليل خطر الإصابة: １- القيام بتمارين الظهر والتمدد التى يساعدك في عملها أخصائى اللياقة البدنية فى الجيم.

２- حافظ على نشاطك ومارس التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة ظهرك ينصح بالتمرين لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

３- تجنب الجلوس لفترة طويلة عند القيادة أو في العمل.

４- توخى الحذر عند رفع الأشياء من الأرض لأعلى.

５- تحقق من وضع جسمك عند الجلوس، واستخدام أجهزة الكمبيوتر ومشاهدة التلفزيون .

６- تأكد من أن المرتبة على سريرك تدعمك بشكل صحيح.

７- إنقاص الوزن من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فزيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بألم الظهر.