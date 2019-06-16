سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 06:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الوقاية خير من العلاج..كيف تتجنب الإصابة بآلام الظهر؟

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 ص
الوقاية خير من العلاج..كيف تتجنب الإصابة بآلام الظهر؟
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
آلام الظهر من أكثر الآلام الشائعة بين الناس، يمكن الشعور به في أي مكان على طول العمود الفقري - من الرقبة إلى الوركين، وعادة ما يتحسن مع مرور الوقت، وفقا لموقع NHS.
 

طرق الوقاية من آلام الظهر

من الصعب منع آلام الظهر، لكن النصائح التالية قد تساعد في تقليل خطر الإصابة:

１- القيام بتمارين الظهر والتمدد التى يساعدك في عملها أخصائى اللياقة البدنية فى الجيم.

２- حافظ على نشاطك ومارس التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على قوة ظهرك ينصح بالتمرين لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.
３- تجنب الجلوس لفترة طويلة عند القيادة أو في العمل.
４- توخى الحذر عند رفع الأشياء من الأرض لأعلى.
５- تحقق من وضع جسمك عند الجلوس، واستخدام أجهزة الكمبيوتر ومشاهدة التلفزيون .
６- تأكد من أن المرتبة على سريرك تدعمك بشكل صحيح.
７- إنقاص الوزن من خلال الجمع بين نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فزيادة الوزن يمكن أن تزيد          من خطر الإصابة بألم الظهر.

ألم الظهر

مشاكل الظهر

علاج مشاكل الظهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

التأمين الصحى الجديدة: أموال الهيئة معفاة من الضرائب والرسوم

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

تعرف على كيفية الحصول على شقة بإسكان الأوقاف.. ومخصصات ذوى الاحتياجات

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

بعد انتقاله من بريطانيا لأمريكا.. "الميلك شيك" رمز المقاومة ضد السياسيين

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

تعرف على خطوات استخراج شهادة ميلاد لمولود مصرى بالخارج

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

لو عايز فتوى.. اعرف إزاى وأمتى تتواصل مع دار الإفتاء المصرية

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

الانتهاء من اختيار زى الفرق الطبية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

أخبار × 24 ساعة.. حسم خلاف إجابة جزئية بامتحان الإنجليزية للثانوية العامة

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة