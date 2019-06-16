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"المحلة لازم تنضف".. الأهالى: القمامة تحاصر الطرق.. ومش لاقيين حل للأزمة

الأحد، 16 يونيو 2019 05:05 م
"المحلة لازم تنضف".. الأهالى: القمامة تحاصر الطرق.. ومش لاقيين حل للأزمة القمامة تحاصر الطرق بالغربية
الغربية – عادل ضرة

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استمرارا للحملة التى اطلقها أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تحت عنوان "المحلة لازم تنضف" تشهد مدينة المحلة الكبرى، حالة من السخط ضد محافظ الغربية ورئيسا حى أول وثان المحلة ورئيس المدينة، لاستمرار تراكم القمامة داخل شوارع المدينة وبالميادين وأمام المدارس، والمصالح الحكومية، وحرق القمامة، مما يؤدى إلى انبعاث الروائح الكريهة والدخان بصورة كبيرة تؤثر على صحة المواطنين.

فى الوقت الذي ابتكر فيه مسئولى مجلس المدينة والأحياء طريقة جديدة للتخلص من القمامة بالقائها على الطرق، بدلا من نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بطريق الجابرية، إلى جانب انتشار التوك توك بالشوارع الرئيسية، وقيام سائقى السيرفيس بتجزئة خطوط السير مما يؤدى إلى ارهاق المواطنين فى ظل الاعباء الاقتصادية، فضلا عن انتشار المقاهى واحتلالها للشوارع الرئيسية والفرعية بالكراسى، والتى تسببت فى غلق لعدد من الشوارع.

وطالب المواطنون بتدخل رئيس مجلس الوزراء، لحل مشكلة مدينة المحلة، وإصدار تعليمات للجهات المسئولة بالمحافظة، للتخلص من القمامة ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة، بدلا من حرقها والتي تؤدي إلى تلوث البيئة.

كما طالبوا مدير أمن الغربية، اللواء طارق حسونة، بتكثيف الحملات المرورية للحد من ظاهرة انتشار التوك توك.

كان محافظ الغربية قد اصدر تعليمات بالمجلس التنفيذي للمحافظة بانهاء مشكلة التوك توك خلال 6 أشهر لترخيصه والانتهاء من المشاكل التي تنتج عنه، ولكن هذه الوعود لم ترقى إلى حيز التنفيذ.

وأكد الأهالى أنهم أرسلوا شكاوى لمجلس الوزراء يتضررون فيها من تجاهل المسئولين بالمحافظة لمشاكل مدينة المحلة، المدينة العمالية ذات الطابع الخاص.

ورصد "اليوم السابع" تحول القاعدة العسكرية القديمة بطريق المحلة – بطينة إلى مقلب قمامة وتراكم تلال القمامة بها، واشعال النيران بها، وأصبحت مرتعا للحيوانات والكلاب الضالة، والطيور الجارحة، كما انتشرت القمامة بسوق بسيسة والطريق الدائري وأمام المدارس.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تتعرض لعدة مشاكل منها عدم وجود ظهير صحراوى، وعدم وجود مدفن صحى سوى المدفن الصحى بالسادات ويبعد عن المحافظة بـ120 كيلو، وأصبح لدينا الحل الأمثل هو التخلص الآمن من القمامة فى مكانها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التى تعتمد على الحرق الآمن عبارة عن قمائن وهى غير ملوثة للبيئة، إلى جانب توليد طاقة كهربئية وتكلفة الطاقة الكهربائية الناتجة عن الحرق تتجاوز أسعار توليد الكهرباء فى المحطات الأخرى ونبحث عن حلول جديدة.

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القمامة تحاصر الاهالى بالمحلة الكبرى

 

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جانت من تلال القمامة بالغربية 

 

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شكاوى اهالى المحلة من القمامة 

 

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جانب من انتشار القمامة 
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انتشار القمامة 

 


اخبار الغربيه

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القمامة بالغربية

محافظة الغربيه

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