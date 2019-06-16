اللواء خالد توفيق يستعرض الأعمال القتالية البطولية للجيش فى مكافحة الإرهاب

أكد اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالقوات المسلحة وقائد معركة " كرم تافواديس، على أن قارة أفريقيا تمتلك ثروات وثقافات ومعانى عديدة مما يجعلها تتفوق على باقى قارات العالم، مرحباً بالشباب الأفريقى فى بلده ووطنه الثانى مصر.

جاء ذلك لقاء ضمن فعاليات الملتقى التثقيفى الثالث تحت عنوان " الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب" الذى تنظمه القوات المسلحة تحت شعار " فى حب أفريقيا " للشباب الأفريقى المشارك فى فعاليات منحة " ناصر للقيادة الأفريقية" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة (مكتب الشباب الأفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019 م، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

وأشار اللواء أركان حرب خلال اللقاء إلى أن القوات المسلحة تسعى إلى تقارب الشعوب الأفريقية وتبادل الخبرات والثقافات فيما بينهم، مبيناً التحديات والمعوقات التى تواجه القارة الأفريقية من بينها الإرهاب الذى لا يقتصر على القارة الأفريقية فقط بل يمتد إلى قارات العالم.

وأوضح اللواء توفيق أن مصر خلال الفترة السابقة شهدت عدد من الأحداث الإرهابية التى تصدت لها القوات المسلحة وقامت بالسيطرة عليها داخل الوطن وبالبلاد الأفريقية، مشيراً إلى أن ظاهرة الإرهاب فى مصر وصلت لمرحلة خطيرة فى ظل قيام العناصر التكفيرية والإرهابية بالعمليات الإجرامية التى تهدد أمن وسلامة الوطن وتزيد من زعر المواطنين وتؤثر على الاقتصاد وثروات الوطن وتعوق مسيرة التنمية.

وأكد اللواء توفيق على أهمية الاتحاد بين الشعوب والقارات والبلاد من خلال الفكر والسلاح والرأى وتبادل الثقافات والخبرات فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مستعرضاً جانب من أساليب تدريب وإعداد وتجهيز العناصر الإرهابية للهجوم على الجيش والشرطة وكيفية تصنيع العبوات الناسفة واستهداف المركبات والعسكرين والمدنين وتدمير المنشآت.

وأوضح اللواء توفيق الأعمال القتالية للقوات المسلحة التى قامت بتدمير مركز قيادة للعناصر التكفيرية، مبيناً أن القوات المسلحة قامت باكتشاف عدد من الأنفاق للعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة والزخيرة والمعدات والملابس التى كانت تستخدمها تلك العناصر فى عملياتهم الإرهابية.

كما استعرض اللواء توفيق خريطة الابطال المقاتلين من القوات المسلحة وشهداء الوطن، بالإضافة إلى حصاد عمليات القتال للقوات المسلحة والعلاقات السياسية العسكرية الأفريقية وبعض الزيارات العسكرية للدول الافريقية.

ومن جانبها، أكدت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى أن منحة ناصر للقيادة الأفريقية تأتى ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى والتى بدأتها بفعاليات أسوان عاصمة الشباب الأفريقى، انطلاق فعاليات المدرسة الأفريقية من أجل تعزيز دور الشباب الأفريقى من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى تمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، تنفيذاً لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم.

وأوضحت أن منحة ناصر للقيادة الأفريقية تهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة فى بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحولية الأفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى المؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الأفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الأفريقية الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الإستراتيجية، مشيرةً إلى أن المنحة هى إحدى آليات عناصر التمكين الحاسمة للتحول الأفريقى التى أقرتها أجندة أفريقيا 2063 نصاً، وإحدى آليات تنفيذ مبادرة ( 1 Million by 2021) لتأهيل مليون شاب أفريقى بحلول عام 2021 والتى أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الأفريقى.

واختتمت الفعاليات بعرض عدد من المشروعات التنموية العملاقة التى قامت بها مصر فى الدول الأفريقية بالإضافة إلى بث عدد من الرسائل الهادفة من قبل طلاب أفارقة بجامعة الأزهر للشباب الأفريقى المشارك فى فعاليات المنحة وعدد من الفقرات الفنية والفلكلورية التى قدمتها فرقة "قوقو" بقيادة أيمن جاستين خريج الدفعة الأولى من المدرسة الأفريقية.

وقام اللواء توفيق بتكريم أسر الشهداء من بينهم أسرة الشهيد منتصر عباس وأسرة الشهيد صبرى محمد أحمد وتكريم الطلاب الأفارقة بجامعة الأزهر وتبادل إهداء الدروع ومنحت القوات المسلحة الهديا التذكارية للمشاركين فى الفعاليات.

وحضر الفعاليات العقيد أركان حرب محمد رمضان فرع التخطيط والدفاع الشعبى العسكرى، المقدم أحمد شوقى مساعد قائد القوات المسلحة للندوات التثقيفية، الرائد أحمد محمد مدير مكتب قائد القوات وعدد من قيادات القوات المسلحة و وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة من بينهم الدكتور حسام عبد الحكيم معاون وزير الشباب والرياضة لقطاع الطلائع، دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، نيلى زين العابدين مدير عام الإدارة العامة للبرلمان الطلائع والشباب، حسن غزالى نائب رئيس الاتحاد الأفريقى ومنسق عام المكتب الأفريقى بوزارة الشباب، بمشاركة اسر شهداء القوات المسلحة.