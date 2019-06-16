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القومى للمرأة بأسيوط ينظم قوافل توعية "شهر بدور" للقضاء على ختان الاناث

الأحد، 16 يونيو 2019 01:07 م
القومى للمرأة بأسيوط ينظم قوافل توعية "شهر بدور" للقضاء على ختان الاناث قافلة المجلس القومى باسيوط
أسيوط ضحا صالح

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسيوط،"قافلة توعوية ببعض قرى ومراكز المحافظة تحت رعاية ودعم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية .

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، دعمه الكامل لمبادرات وانشطة المجلس القومى للمراة بالمحافظة فى القضاء على بعض العادات والتقاليد الخاطئة ومنها ظاهرة ختان الاناث وتذليل كافة العقبات، أمام تنفيذ تلك المبادرات بالقرى والمراكز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء ومؤسسات المجتمع المدنى .

وأشارت الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، إلى أنه تم تنظيم عدة قوافل بحى غرب أسيوط وعزبة المصرى بقرية العصارة بمركز الفتح، وتم خلالها مناقشة العقوبة القانونية لظاهرة ختان الإناث ودور المجلس القومى للمرأة فى مناهضة ختان الإناث، و الأضرار الصحية الفتاة الناتجة عن الختان رأى الأديان (الإسلامى والمسيحى) فى مناهضة ختان الإناث، وذلك بحضور اكثر من 200 سيدة وفتاة بحضور اعضاء المجلس وائمة الاوقاف.

 جدير بالذكر أن حملة "شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق  من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى  وذلك إنطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.

 


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