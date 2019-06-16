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القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تنظم حفل استقبال لرئيس منطقة جنوب فرنسا

الأحد، 16 يونيو 2019 10:40 م
القنصلية الفرنسية بالإسكندرية تنظم حفل استقبال لرئيس منطقة جنوب فرنسا جانب من الحفل
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت قنصلية فرنسا بالإسكندرية حفل استقبال رونو موزوليه، رئيس منطقة جنوب فرنسا، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وجانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وعدد من رجال الأعمال والمسئولين وذلك بمناسبة توقيع اتفاقيات بين المحافظة و جامعة الإسكندرية و مدينة مارسيليا الفرنسية.
 
 
وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن تجديد الاتفاقية التى وقعت لاول مرة عام 2002 والتى سيتم تحديدها فى مراسم رسمية غدا بمقر المحافظة.
 
وأضاف خلال كلمته فى حفل الاستقبال، أن الاتفاقية على إنعاش للتعاون المثمر بين مصر وفرنسا وتجديد الاتفاقية يعنى تأكيد رغبة الطرفين للتعاون المثمر فى كافة المجالات واثراء التعاون بين الجانبين.
 
كما أكد على عمق العلاقات بين فرنسا ومصر والتى وصفها بالاحترام المتبادل والاتفاق فى القضايا الإقليمية والمحلية والدولية
 ، و أن توقيع الاتفاقية غدا فى مراسم رسمية ، تجديد الاتفاقية تأكيد على رغبتها لمشاركة للتعاون المثمر تضمن مجالات شتى وتاتى هذه الاتفاقية بين مجالات عديدة لاثراء هذا التعاون بالإضافة إلى الاتفاق السياسى بين الدولتين .
 

 


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