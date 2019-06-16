العربية للتصنيع: تنفيذ محطات الكهرباء بألمانيا يستغرق 8 سنوات وفى مصر عامين

كتب محسن البديوى

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، كواليس مباحثاته مع الوفد الكورى الجنوبى، حول إقامة مصنع لأغشية محطات تحلية المياه.

وقال الفريق عبد المنعم التراس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، إن هناك توجها استراتيجيا لتعميق الصناعة المصرية، وهناك جهود كبير فى محطات المياه سواء التحلية أو التنقية، لامتلاك تكنولوجيا تصنيع كل محطات المياه، مضيفًا: "قطعنا شوطا كبيرا، ونفاضل بين عرضين، أحدهما كورى والآخر روسى، لتصنيع محطات مياه البحر"، مؤكدا أنه تم حصر كل المكونات الحرجة بالمحطات، وتم رفع نسبة التصنيع بنسبة كبير جدًا.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مشروعات الصرف الصحى ضخمة جدًا، وبأرقام كبيرة لم تحدث فى تاريخ مصر من قبل.

وذكر أن محطات الكهرباء التى نفذتها مصر فى عامين معدلات إنشائها فى ألمانيا تستغرق 8 سنوات، مضيفًا: "ومن هنا نعتمد على هذا النموذج فى المفاوضات".

وأكد أن معدلات ووتيرة العمل الجارية الآن لم تشهدها مصر من قبل، مضيفًا: "احنا محتاجين قفزات كبيرة، ولا يوجد بديل آخر".