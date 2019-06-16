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السيسى يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث

الأحد، 16 يونيو 2019 09:56 م
السيسى يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". 
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفت للوقوف على كافة التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.
 
واطلع الرئيس علي أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
 
 
 

السيسي

ستاد القاهرة

بطولة الامم الافريقية

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