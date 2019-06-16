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السعودية توزع 300 سلة غذائية بـ "الجوف" اليمنية

الأحد، 16 يونيو 2019 05:35 م
السعودية توزع 300 سلة غذائية بـ "الجوف" اليمنية
إيمان حنا

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استمرار للدعم الإنسانى لليمنيين، من قبل دول التحالف العربى، وزعت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو جرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، استفاد منها 1,800 فرد، وفقا لوكالة أنباء "واس".

ويأتى ذلك فى إطار الدعم الإنسانى المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمنى الشقيق.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على المركز والمستشار بالديوان الملكى، أنه فى إطار سعى حكومة المملكة العربية السعودية بالوقوف مع الأسر المحتاجة في بلدان العالم الإسلامي الشقيقة وسد الاحتياج الغذائي العاجل، فقد جرى توزيع 26,634 سلة خلال رمضان الماضى للأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن استفاد منها 119,152 فردًا، وتوزيع 35 ألف سلة غذائية على 210,000 مستفيد في جمهورية الصومال، فيما وزع المركز 13,725 سلة غذائية ل 62,430 مستفيدًا في جمهورية السودان، و9,733 سلة غذائية قُدمت للمحتاجين في فلسطين استفاد منها 34,040 فردًا، ووزعت 20 ألف سلة غذائية على 120 ألف مستفيد في أفغانستان.

وتابع الربيعة كما وُزعت 29,810 سلال غذائية لفقراء المجتمع المضيف واللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش استفاد منها 119,240 فردًا، ووزعت 12,400 سلة رمضانية ل 74,400 مستفيد في جمهورية تشاد، فيما جرى تأمين وتوزيع 306,000 وجبات إفطار جافة استفاد منها 306,000 شخص، و16,067 سلة غذائية استفاد منها 96,402 فرد في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وقُدمت 18,250 سلة غذائية في ثلاثة أقاليم باكستانية استفاد منها 91,250 فردًا.


السعودية

اليمن

ازمة اليمن

معاناة اليمنيين

مركز الملك سلمان

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