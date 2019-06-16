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السجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل سيدة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

الأحد، 16 يونيو 2019 03:27 م
السجن 10 سنوات لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل سيدة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم عبد الله.ع.أ 27 سنة عامل بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليها "عبير.أ.ى" بأن أطلق عليها النار من سلاح نارى كان بحوزته بسبب خلافات الجيرة بينهما بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاتة بأمانة سر خالد سلامة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليها بطلق نارى وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين قم على أثرها المتهم بإطلاق النار على المجنى عليها مما أسفر عن إصابتها.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة وجهت إليه تهمة الشروع فى القتل وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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