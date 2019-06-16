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السجن 10 سنوات لعاملين اعتدوا بالضرب على موظف بسبب ركن سيارته

الأحد، 16 يونيو 2019 12:42 م
السجن 10 سنوات لعاملين اعتدوا بالضرب على موظف بسبب ركن سيارته محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقى، بمعاقبة عاملين بالسجن 10 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لموظف بسبب ركن سيارته.

 

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من موظف، أفاد فيه تعرضه للاعتداء بالضرب وتهشيم سيارته على يد عاملين فى محل كاوتش، بسبب ركن سيارته أمام المحل ورفضه تحريكها من المكان.

 

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهمين "محمد م" و"محمد ح" اعتدوا بالضرب على المجنى عليه "محمد ا" بقطعة حديد، مما أدى إلى إصابته بكسر فى يده نتج عنه عاهة مستديمة لتأمر النيابة العامة بإحالتهما للجنايات.


عاهة مستديمة

قسم قصر النيل

محكمة جنايات القاهرة

ركن سياره

مشاكل ركن السيارة

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