الانتهاء من تنفيذ طرق ومحاور مرورية بالشرقية بطول حوالى 44.7 كم وبتكلفة 111 مليون جنيه

الشرقية – إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى قطاع الطرق بنطاق دائرة المحافظة خلال عام 2018 /2019 بإجمالى طول 44.7 كم، وبتكلفة مالية بلغت 111 مليون و 29 ألف جنيه.

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف وحائط ساند طريق الأعراس/ النعامنه بطول 3 كم وبتكلفة مالية بلغت 5 مليون جنيه بمركز منيا القمح، وتنفيذ أعمال رصف وحائط ساند طريق جسر ترعة الصادى بطول 1.7 كم، وتكلفة مالية بلغت 5 مليون جنيه، بمركز أبوكبير، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف وحائط ساند طريق ميت أبوعربى بطول 3.5 وتكلفة مالية بلغت 7 مليون جنيه بمركز الزقازيق، كما تم تنفيذ أعمال رصف جسر بحر مويس/ الإبراج بطول 1.5، وتكلفة مالية بلغت 3 مليون جنيه بمركز الزقازيق، والإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف طريق جسر مصرف رميس/ ترعة السلام بطول 22 كم وتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه بمركز الحسينية.

كما تم استكمال تنفيذ أعمال رصف وتغطية وحائط ساند طريق قرية 5 خفرع / القصبى غرب / قرية الشهيد بطول 8 كم وبتكلفة مالية بلغت 15مليون و900 ألف جنيه بمركز الحسينية ، واستكمال أعمال رصف وتغطية وحائط ساند طريق الزقازيق / بندف / منياالقمح بطول 205 كم وتكلفة مالية بلغت 11 مليون جنيه بمركزى الزقازيق/ منيا القمح ، كما تم تنفيذ أعمال رصف وتغطية وحائط ساند طريق الاخيوة / سماكين الشرق/ أبوسعفان بطول 205 كم و تكلفة مالية بلغت 5 مليون و800 ألف جنيه والانتهاء من المرحلة الأولى من طريق هرية القديم بتكلفة 10 مليون جنيه ، وإعادة رصف كوبرى كفر عبد العزيز والمداخل السطحية بتكلفة 2 مليون جنيه و329 ألف جنيه واستكمال طريق الهجارسة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بمركز كفر صقر.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير بمدينة الزقازيق تشمل استكمال أعمال تطوير ميدان الزراعة بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وأعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة كفر معوض بحى أول و منطقة الاشارة بحى ثان بتكلفة 2 مليون جنيه.