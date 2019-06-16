سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 02:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من تنفيذ طرق ومحاور مرورية بالشرقية بطول حوالى 44.7 كم وبتكلفة 111 مليون جنيه

الأحد، 16 يونيو 2019 01:07 م
الانتهاء من تنفيذ طرق ومحاور مرورية بالشرقية بطول حوالى 44.7 كم وبتكلفة 111 مليون جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى قطاع الطرق بنطاق دائرة المحافظة خلال عام 2018 /2019 بإجمالى طول 44.7 كم، وبتكلفة مالية بلغت 111 مليون و 29 ألف جنيه.

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف وحائط ساند طريق الأعراس/ النعامنه بطول 3 كم وبتكلفة مالية بلغت 5 مليون جنيه بمركز منيا القمح، وتنفيذ أعمال رصف وحائط ساند طريق جسر ترعة الصادى بطول 1.7 كم، وتكلفة مالية بلغت 5 مليون جنيه، بمركز أبوكبير، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رصف وحائط ساند طريق ميت أبوعربى بطول 3.5 وتكلفة مالية بلغت 7 مليون جنيه بمركز الزقازيق، كما تم تنفيذ أعمال رصف جسر بحر مويس/ الإبراج بطول 1.5، وتكلفة مالية بلغت 3 مليون جنيه بمركز الزقازيق، والإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف طريق جسر مصرف رميس/ ترعة السلام بطول 22 كم وتكلفة مالية بلغت 40 مليون جنيه بمركز الحسينية.

كما تم استكمال تنفيذ أعمال رصف وتغطية وحائط ساند طريق قرية 5 خفرع / القصبى غرب / قرية الشهيد بطول 8 كم وبتكلفة مالية بلغت 15مليون و900 ألف جنيه بمركز الحسينية ، واستكمال أعمال رصف وتغطية وحائط ساند طريق الزقازيق / بندف / منياالقمح بطول 205 كم وتكلفة مالية بلغت 11 مليون جنيه بمركزى الزقازيق/ منيا القمح ، كما تم تنفيذ أعمال رصف وتغطية وحائط ساند طريق الاخيوة / سماكين الشرق/ أبوسعفان بطول 205 كم و تكلفة مالية بلغت 5 مليون و800 ألف جنيه والانتهاء من المرحلة الأولى من طريق هرية القديم بتكلفة 10 مليون جنيه ، وإعادة رصف كوبرى كفر عبد العزيز والمداخل السطحية بتكلفة 2 مليون جنيه و329 ألف جنيه واستكمال طريق الهجارسة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه بمركز كفر صقر.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير بمدينة الزقازيق تشمل استكمال أعمال تطوير ميدان الزراعة بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وأعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمنطقة كفر معوض بحى أول و منطقة الاشارة بحى ثان بتكلفة 2 مليون جنيه.

 

 

 


الشرقية

رصف طرق الشرقية

محاور مرورية بالشرقية

محافظ الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الشرقية ومدير الأمن يتفقدان شوارع الزقازيق ويشددان على إزالة الاشغالات

السبت، 15 يونيو 2019 04:13 م

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء موقف أبو حاكم الجديد بمدينة الزقازيق البديل لموقف أبو حسين

السبت، 15 يونيو 2019 01:15 م

إيداع طفلين بدار للرعاية بعد ترك والدهما لهم فى موقف هيها بمحافظة الشرقية

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:20 م

محافظ الشرقية: الإنتهاء من الإجراءات لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المستردة

الخميس، 13 يونيو 2019 04:37 م

محافظ الشرقية: استقبال 15 ألف شكوى عبر بوابة الشكاوى وخدمة "واتس آب"

الخميس، 13 يونيو 2019 01:29 م

محافظ الشرقية: تنفيذ مشروعات محطات صرف ومعالجة بمليار و 176 مليون جنيه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة