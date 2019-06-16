الأنبا صموئيل يترأس قداس الاحتفال بعيد الشهيد أبو سيفين بدير طموه

كتبت سارة علام

ترأس الانبا صموئيل أسقف طموه صباح اليوم، قداس عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس المعروف باسم أبى سيفين، وذلك بديره الأثرى بقرية طموه جنوب الجيزة، بعد أن صلى العشية أمس، وطيب رفاته بحضور أعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

مرقوريوس (224 ـ 250) هو قديس وشهيد مسيحي، ولد باسم فيلوباتير (وتعني: محب الأب) فى مدينة إسكنتوس فى مقاطعة فى شرق آسيا الصغرى؛ ويعرف أيضًا بلقب أبو سيفين، فى إشارة إلى السيف الثانى الذى يُروى أن الملاك ميخائيل أعطاه إياه.

عندما بلغ فيلوباتير دور الشباب انتظم فى سلك الجندية أيام الإمبراطور ديكيوس (الذى كان وثنيًا)، فاكتسب رضا رؤسائه لشجاعته، فدعوه باسم مرقوريوس، وكان من المقربين لدى الملك ولكنه تغير عليه فيما بعد بسبب إيمانه المسيحى وأمر بقتله

يعد مرقوريوس أبو سيفين قديسًا فى عرف كل من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكس الشرقيين.

يذكر أن دير أبو سيفين بقرية طموه أنشئ فى القرن الخامس الميلادى حيث نمت الرهبنة به على يد القديس ببنوده.