سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 01:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الأنبا صموئيل يترأس قداس الاحتفال بعيد الشهيد أبو سيفين بدير طموه

الأحد، 16 يونيو 2019 12:34 م
الأنبا صموئيل يترأس قداس الاحتفال بعيد الشهيد أبو سيفين بدير طموه الأنبا صموئيل أسقف طموه
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس الانبا صموئيل أسقف طموه صباح اليوم، قداس عيد الشهيد فيلوباتير مرقوريوس المعروف باسم أبى سيفين، وذلك بديره الأثرى بقرية طموه جنوب الجيزة، بعد أن صلى العشية أمس، وطيب رفاته بحضور أعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

مرقوريوس (224 ـ 250) هو قديس وشهيد مسيحي، ولد باسم فيلوباتير (وتعني: محب الأب) فى مدينة إسكنتوس فى مقاطعة فى شرق آسيا الصغرى؛ ويعرف أيضًا بلقب أبو سيفين، فى إشارة إلى السيف الثانى الذى يُروى أن الملاك ميخائيل أعطاه إياه.

عندما بلغ فيلوباتير دور الشباب انتظم فى سلك الجندية أيام الإمبراطور ديكيوس (الذى كان وثنيًا)، فاكتسب رضا رؤسائه لشجاعته، فدعوه باسم مرقوريوس، وكان من المقربين لدى الملك ولكنه تغير عليه فيما بعد بسبب إيمانه المسيحى وأمر بقتله

يعد مرقوريوس أبو سيفين قديسًا فى عرف كل من الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكس الشرقيين.

يذكر أن دير أبو سيفين بقرية طموه أنشئ فى القرن الخامس الميلادى حيث نمت الرهبنة به على يد القديس ببنوده.

09558b39-f005-4002-8a71-ad04a76c035c
 
 
13650cb9-80b7-4230-a282-a9ef52bbffb2
 

 

23196d2c-03f5-418e-a9d3-107d8014312e
 

 

 

 

 


ابو سيفين

طموه

انبا صموئيل

عيد دير ابو سيفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأنبا رافائيل يفتتح الدورة الرابعة للدراسات اللاهوتية بكنائس وسط القاهرة

السبت، 15 يونيو 2019 10:14 م

البابا تواضروس عن "العذراء" الوجوه: الكنيسة صانعة سلام وفرح نبنيها من محبة القلوب

السبت، 15 يونيو 2019 03:34 م

البابا تواضروس يدشن مذابح كنيسة العذراء الوجوه بشبرا

السبت، 15 يونيو 2019 08:57 ص

قرارات يونيو 2019.. مجمع التوازنات والإصلاح الإدارى.. الكنيسة ترهن تغيير موعد الاحتفال بالعيد فى كنائس المهجر بالحصول على إذن.. وتكلف مطران أسوان بمراجعة التعاليم.. وتؤسس مجلسًا للتعليم الدينى

السبت، 15 يونيو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. 5 أبراج معروفة بالبخل.. تعرف عليها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

كل أهداف السبت.. كولومبيا تذل الأرجنتين بثنائية فى كوبا أمريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة