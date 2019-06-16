الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.



كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربًا وعلى جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدلاً مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون البحر الأحمر فى حالة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى



القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 30

دمنهور 23 29

الإسكندرية 23 28

بلطيم 23 29

مطروح 22 29

السلوم 22 30

سيوة 22 38

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الزقازيق 22 34

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 36

العريش 21 30

رفح 21 30

رأس سدر 24 35

نخل 17 35

نويبع 26 34

طابا 23 33

كاترين 15 29

الطور 24 36

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 35

بني سويف 24 36

المنيا 24 37

أسيوط 25 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 26 38

أسوان 28 40

أبوسمبل 27 40

الوادي الجديد 24 40

شلاتين 24 36

أبو رماد 24 35

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى



مكة المكرمة 30 42

المدينة 26 41

الرياض 29 45

المنامة 33 41

أبوظبي 31 42

الدوحة 31 42

الكويت 31 47

دمشق 14 33

بيروت 21 27

عمان 16 31

القدس 17 28

غزة 20 28

بغداد 26 43

مسقط 30 37

صنعاء 16 30

الخرطوم 27 41

طرابلس 21 32

تونس 20 31

الجزائر 15 23

الرباط 16 23

نواكشوط 22 30





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 27إسطنبول 20 28إسلام آباد 24 40نيودلهي 28 43جاكرتا 24 32بكين 18 31كوالالمبور 22 33طوكيو 17 26أثينا 22 34روما 16 33باريس 12 21مدريد 12 26برلين 14 26لندن 10 18مونتريال 14 18موسكو 12 23نيويورك 15 25واشنطن 15 26