اختيار موقع بديل لقرية الصيادين بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اعلن مساء اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، انه بناءا على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للعميد ايهاب فرغلى، رئيس مركز ومدينة بئر العبد باختيار موقع بديل لقريه الصيادين بالتلول بالقرب من مرسى التلول ومن الخدمات وعلى ارض مستوية.

قام وفد برئاسة رئيس المدينة ومشاركة محسن سالم سكرتير عام المجلس والتخطيط العمراني بالمجلس بأستطلاع الموقع البديل ، و تم اختيار الموقع بحيث لاتقل المسافه عن700 متر عن البحيرة للتيسير على الصيادين في الخدمات بالقرب من الطريق الرئيسى للقرية ومن المرسى حيث مكان عملهم .