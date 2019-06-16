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إزالة 8 تعديات حرجة على مصرف الغربية الرئيسى.. صور

الأحد، 16 يونيو 2019 03:04 م
إزالة 8 تعديات حرجة على مصرف الغربية الرئيسى.. صور إزالة 8 تعديات حرجة على مصرف الغربية الرئيسى
كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير للإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا، أنه تم إزالة 8 حالات تعدى حرجة على جسر مصرف الغربية الرئيسى، فى اطار تكليفات الحكومة بإزالة التعديات المقامة على المجارى المائية والقضاء عليها قبل نهاية العام الحالى حيث يتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون وتنفيذ الإزالات بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية الموارد المائية من الهدر والتلوث.

ووجهت وزارة الرى المصالح والهيئات التابعة لها، باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أية مشكلات أو أزمات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الرى بالمحافظات خلال فترة الإجازات بصفة خاصة وفترة أقصى الاحتياجات بصفة عامة، وكذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تمكين المخالفين من استغلال فترة الإجازة الرسمية وارتكاب أى مخالفات أو تعديات على نهر النيل ومنافع الرى والصرف، فضلاً عن تشديد الحراسات على المنشئات والمرافق المائية.

وقررت الوزارة تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار الساعة، والعمل على حسم أية شكاوى فى حينها، و تجهيز كافة المعدات اللازمة فى حال حدوث طوارىء، والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية ونهايات الترع والمصارف ومحطات الرى والصرف لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

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صرف وسط الدلتا

مصرف الغربية الرئيسى

المجارى المائية

الموارد المائية

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