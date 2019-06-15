سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 05:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

6439 حاوية لحماية الطرق والترع والمجارى المائية بالمحافظات من المخلفات

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 ص
6439 حاوية لحماية الطرق والترع والمجارى المائية بالمحافظات من المخلفات حملة إزالة قمامة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التنمية المحلية أنه على مدار الـ11 شهراً الماضية، منذ التكليفات بإعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ومتابعة إجراءات التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها، تم توفير 6439 حاوية على مستوى الجمهورية لحماية الطرق والترع والمجارى المائية من المخلفات.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء زيارات لعدد من الشركات العاملة فى مجال المخلفات والتى لديها عقود مع المحافظات، للتأكد من جديتها فى العمل فى حال تقديمها عروض بتجديد العقود الموقعة مع المحافظات .

وكانت الوزارة أكدت أن منظومة المخلفات الجديدة تحتوى على تنمية العناصر البشرية، المشاركة والتوعية المجتمعية، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة لزيادة المشاركة الراهنة المتمثلة فى 19 شركة فى مجالات التدوير والمعالجة، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.


منظومه المخلفات الصلبه

ازاله القمامه

التنميه المحليه

منظومه النظافه

النظافه

جمع القمامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التنمية المحلية: 724 فريق ميدانى لمتابعة منظومة النظافة فى المحافظات يوميًا

الخميس، 13 يونيو 2019 06:07 م

محافظ الغربية: إزالة 12 حالات تعدى ومخالفة بناء فى المهد خلال 48 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2019 06:04 م

القمامة تصل الى سور نادى محافظة الغربية بطنطا

الخميس، 13 يونيو 2019 03:00 م

صور.. ضبط 30 عربة كارو وتروسيكل لنبش القمامة بشبرا الخيمة

الخميس، 13 يونيو 2019 02:16 م

دفتر أحوال المواطن.. القمامة تحاصر أهالى سكان شارع قسم أول المحلة بالغربية.. أهالى مساكن العباسة بالشرقية يطالبون بنقل ورشة خارج الكتلة السكنية.. وانقطاع الكهرباء بشارع الروضة بمنطقة الكنوز فى قنا يزعج الأهالى

الخميس، 13 يونيو 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة