6439 حاوية لحماية الطرق والترع والمجارى المائية بالمحافظات من المخلفات

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية أنه على مدار الـ11 شهراً الماضية، منذ التكليفات بإعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ومتابعة إجراءات التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها، تم توفير 6439 حاوية على مستوى الجمهورية لحماية الطرق والترع والمجارى المائية من المخلفات.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء زيارات لعدد من الشركات العاملة فى مجال المخلفات والتى لديها عقود مع المحافظات، للتأكد من جديتها فى العمل فى حال تقديمها عروض بتجديد العقود الموقعة مع المحافظات .

وكانت الوزارة أكدت أن منظومة المخلفات الجديدة تحتوى على تنمية العناصر البشرية، المشاركة والتوعية المجتمعية، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة لزيادة المشاركة الراهنة المتمثلة فى 19 شركة فى مجالات التدوير والمعالجة، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.