6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية التصرف حال تعرضهم لسرقة هاتفهم المحمول، و"اليوم السابع" يوضح الإجراءات والخطوات المتبعة فى هذا الإجراء.



1- اعمل محضر فى القسم التابع ليه بعلبة الموبيل والسريال.

2- توجه للنيابة برقم المحضر وصورة طبق الأصل منه.

3- توجه للمحكمة الكلية، وعمل تظلم ومذكرة تتبع للهاتف.

4 فور ظهور نتيجة التتبع يجب الحصول على رقم الصادر من المحكمة الكلية، والتوجه به للنيابة للحصول على رقم الخط واسم صاحبه وعنوانه.

5- اعمل محضر سرقة لصاحب الرقم الموجود فى موبايلك.

6- اعمل تظلم تانى فى المحكمة بموجب التتبع وتحرير قضية سرقة للحصول على التعويض المناسب.