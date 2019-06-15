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18 و19 يونيو موعد مقابلات المتخلفين عن حضور اختيار مسابقة معاون نيابة إدارية

السبت، 15 يونيو 2019 07:10 م
18 و19 يونيو موعد مقابلات المتخلفين عن حضور اختيار مسابقة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عبر موقعها الرسمى، عن مواعيد مقابلات اختبارات المتقدمين لمسابقة "معاوني النيابة الادارية " دفعة 2016، المتغيبين عن الحضور فى المواعيد التى كانت محددة لكل منهم.

 

كما تقرر اجراء مقابلاتهم، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2019/06/19،18، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمقر رئاسة هيئة النيابة الادارية بمدينة 6 أكتوبر.

 

ونوهت الهيئة على ضرورة التزام كل متسابق تخلف على الحضور فى المعاد السابق على الأعلى:

1. على كل متقدم ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

2. عند وجود أى خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.


النيابة الادارية

مسابقة معاون نيابة

المتخلفين عن الموعد

الموقع الرسمى

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