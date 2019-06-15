18 و19 يونيو موعد مقابلات المتخلفين عن حضور اختيار مسابقة معاون نيابة إدارية

كتب عبد الله محمود

أعلنت هيئة النيابة الإدارية، عبر موقعها الرسمى، عن مواعيد مقابلات اختبارات المتقدمين لمسابقة "معاوني النيابة الادارية " دفعة 2016، المتغيبين عن الحضور فى المواعيد التى كانت محددة لكل منهم.

كما تقرر اجراء مقابلاتهم، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2019/06/19،18، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمقر رئاسة هيئة النيابة الادارية بمدينة 6 أكتوبر.

ونوهت الهيئة على ضرورة التزام كل متسابق تخلف على الحضور فى المعاد السابق على الأعلى:

1. على كل متقدم ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

2. عند وجود أى خطأ بالبيانات يتم الرجوع الى الأمانة العامة بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر.