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16 مرشحا بشمال سيناء يتنافسون على مقاعد الغرفة التجارية بالمحافظة

السبت، 15 يونيو 2019 03:00 ص
16 مرشحا بشمال سيناء يتنافسون على مقاعد الغرفة التجارية بالمحافظة محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تنطلق اليوم السبت فى مدينة العريش بشمال سيناء انتخابات الغرفة التجارية، ويتنافس عليها 16 مرشحا من تجار المحافظة، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات اليوم فى مقر جمعية رعاية الطلبة وسط مدينة العريش.

وأعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء، أنه تقدم لانتخابات الغرفة التجارية بشمال سيناء 16 مرشحًا، هم كل من عبد الله قنديل بدوى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الحالي، وممدوح إسماعيل البيك، عبد العزيز مطر إسماعيل، محمد رمضان خليل، ناصر محمد مسلم، محمد ناصح محمد، تيسير فايز أحمد، سعيد خليل راشد أبو حمده، أنور محمد الفالوجى، وإبراهيم عامر شعبان، وشعيب محيى الدين سليمان، وحسام الدين السعيد يوسف ، طارق هريدى عبد الغنى، سالم جمعان سالم، ومحمد عبد الرءوف عبد الله، إسلام ناصر .

 

 

 


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التجار

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