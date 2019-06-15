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وفاة طفلة هندية من المهاجرين فى صحراء أريزونا الأمريكية بسبب ضربة شمس

السبت، 15 يونيو 2019 05:20 ص
وفاة طفلة هندية من المهاجرين فى صحراء أريزونا الأمريكية بسبب ضربة شمس المهاجرين ارشيفية
رويترز

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 قال طبيب وقوات حرس الحدود الأمريكية إن طفلة من الهند عمرها ست سنوات توفيت بضربة شمس في صحراء بولاية أريزونا الأمريكية بعد ان ذهبت أمها مع مهاجرين آخرين للبحث عن ماء .

وقال حرس الحدود ومكتب الطب الشرعي في مقاطعة بيما إن قوات حرس الحدود عثرت على الطفلة جوروبريت كور،التي كانت ستحتفل قريبا بعيد ميلادها السابع، غربي لاكيفيل بولاية أريزونا يوم الأربعاء عندما وصلت الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

وهذه ثاني حالة وفاة يتم تسجيلها لطفل من المهاجرين هذا العام في صحاري جنوب أريزونا وتسلط الضوء على خطورة حرارة الصيف مع عبور موجة من أسر المهاجرين ولا سيما من أمريكا الوسطى الحدود الأمريكية المكسيكية سعيا إلى الحصول على حق اللجوء. 

 


حرس الحدود الأمريكية

الهند

طفلة

ضربة شمس

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