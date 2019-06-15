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نيوزيلندا:تحطم طائرة خفيفة ومقتل قائدها

السبت، 15 يونيو 2019 11:22 ص
نيوزيلندا:تحطم طائرة خفيفة ومقتل قائدها تحطم طائرة-صورة ارشيفية
أ ش أ

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أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم السبت، تحطم طائرة خفيفة في جزيرة كورومانديل الشمالية ومقتل قائدها.

 

وقالت شرطة نيوزيلندا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه " كان على متن الطائرة الصغيرة شخص واحد فقط، وعندما لم تنجح في الوصول في الوقت المحدد إلى المطار جرى إبلاغ فرق الإنقاذ لمعرفة مصيرها"، مؤكدة أن السلطات المحلية تجري تحقيقا بشأن ملابسات الحادث .

 

ولم تسمح الأحوال الجوية ببدء عمليات البحث والإنقاذ حتى وقت مبكر من صباح اليوم عندما أجريت عمليات البحث وتم العثور على الطائرة المتحطمة في إحدى الغابات.

 


نيوزيلندا

شرطة نيوزيلندا

طائرة خفيفة

تحطم طائرة

غابات

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