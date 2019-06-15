مياه القناة تراجع خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف بإستاد الإسماعيلية قبل بطولة الأمم الأفريقية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قامت اللجنة التنسيقية ببطولة الأمم الإفريقية 2019 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة برئاسة العميد هشام محرز والمهندس مجدى سعيد رئيس قطاع الإسماعيلية بمراجعة جميع خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بإستاد الاسماعيلية في إطار الاستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية، واتخاذ اجراءات استباقيه للاطمئنان علي جميع الخطوط والشبكات داخل إستاد الإسماعيلية والمنطقة المحيطة.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة، فى يبان للشركة اليوم، أن هذه الاستعدادات تأتي بناء علي توجيهات المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتشكيل لجنة لمراجعة جميع الشبكات والخطوط بإستاد الإسماعيلية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية مشاكل طارئة وتم إجراء عملية اختبار كاملة لجميع الخطوط تحت الضغوط العالية وبكامل طاقتها وتبين جودة وسلامة الخطوط والشبكات بإنحاء إستاد الإسماعيلية من غرف فندق اللاعبين وأماكن التدريب ومدرسة الموهوبين بجانب الاطمئنان علي الطلمبات الغاطسة بالإستاد وقياس مدي جاهزيتها لمواجهة أية طوارئ محتملة طوال فترة إقامة بطولة الأمم الأفريقية.

وأشارت الدكتورة عبير خليل إلى أنة تم إجراء عملية تطهير شاملة لشبكات الصرف الصحى بمحافظة السويس بالإستاد والمناطق المحيطة، والإطمئنان علي سلامة خطوط مياه الشرب والطلمبات الغاطسة بغرف الصرف الصحى ووضع سيناريوهات بديلة في حالة حدوث اعطال مفاجئة.