موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص لنشرهم أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لترويجه لبيع سماعات لتسهيل الغش.

صور.. القبض على 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية العامة عبر الانترنت





نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص لنشرهم أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لترويجه لبيع سماعات لتسهيل الغش.

دقائق فى قلب سيناء.. فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع"

تحت عنوان "دقائق فى قلب سيناء" تنشر "اليوم السابع" عبر موقعها الإلكترونى فيلما وثائقيا جديدا يوثق مراحل تنفيذ مشروع أنفاق قناة السويس، التى تعد من أهم المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث.

مجموعة مصر.. أوغندا تهزم كوت ديفوار بهدف قبل امم افريقيا

حقق منتخب أوغندا فوزاً معنوياً على كوت ديفوار بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر.

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه للنصب على الطلاب الراغبين فى التدريب

يحذر اليوم السابع قراءه وطلاب كليات الإعلام وأقسام الصحافة فى الجامعات المختلفة، من صفحة مغمورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت مسمى "EYOOT"، تنصب على الطلاب وراغبى التدريب على فنون الصحافة والإعلام والمونتاج، مدعية وجود تعاون وشراكة مع جريدة اليوم السابع، لتدريب الطلاب، على خلاف الحقيقة، وتتحصل منهم على مبالغ مالية.

العربية: 8 قتلى على الأقل فى انفجار بالعاصمة الصومالية مقديشو

أعلنت أجهزة الإسعاف فى الصومال، سقوط 8 قتلى على الأقل بانفجار وقع في العاصمة مقديشو، حسبما أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

قدمت جماهير هولندا لوحة فنية بشوارع فرنسا ظهر اليوم، السبت، قبل مباراة منتخب السيدات ضد الكاميرون فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات.

عمليات الثانوية العامة: طلاب بالقاهرة وكفر الشيخ نشروا إجابات الاستاتيكا

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى الرياضيات التطبيقية بإجمالى 117 ألفًا و331 طالبا/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الرياضة أخلاق، والكورة بتجمع ما بتفرقش، وتشجيعك لفرقتك لا يفقدك احترامك للمنافس، ولضمان استمتاعك بمبارة كرة القدم من المدرجات، يقدم " سوبر كورة" 7 وصايا للمشجعين.

سوبر كورة.. الزمالك يحدد رقما خرافيا للموافقة على رحيل ساسى

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك لـ"سوبر كورة" تحديد المجلس الأبيض قيمة مادية كبيرة للموافقة على رحيل التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

أعلى نسبة "للكربون" فى التاريخ.. تحذير من آثار الاحتباس الحرارى على إفريقيا

حذر العلماء من أن الاحتباس الحرارى العالمى ربما يتسبب فى نوبات جفاف شديدة بالإضافة إلى زيادة فيضانات إفريقيا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

حسم الخلاف حول إجابة جزئية بامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

قررت كنترولات الثانوية العامة احتساب الاجابتين صح وهم" will win و are going to win" بامتحان اللغة الإنجليزية الأولى للطلاب بعد أن أثارت جدلا.

مدرب السنغال يعلن غياب ساديو ماني عن أولى مباريات كأس الأمم الأفريقية

أعلن أليو سيسيه، المدير الفنى لمنتخب السنغال، غياب ساديو مانى مهاجم ليفربول الإنجليزي عن أولى مباريات أسود التيرانجا فى كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبل فى مصر.

فيديو.. سؤال يحرج قطر: لماذا لم تجر انتخابات المجلس الاستشارى منذ 16 عاما؟

فشلت لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية فى الرد على تساؤلات المذيع المخضرم تيم سباستيان بشأن توقف العملية الديمقراطية فى قطر، حيث تخبطت فى الرد ،ولم تتمكن من تقديم إجابة متماسكة.

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، برئاسة المستشار عماد نجدى، وأمانة سر خالد سلامة، وبإجماع الآراء، إعدام 3 متهمين شنقا، فيما برأت 5 آخرين، وذلك فى الاشتباكات بين عائلتى "الطرامنة والشواخين" بنجع عبد الله التابع لقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج عقب تجدد خصومة ثأرية مما أسفر عنه مصرع 6 أشخاص.

احترس من النصابين.. مقاول يبيع شقق سكنية لأكثر من مواطن بالأسكندرية.. الأهالى يعانون بعد طرد 76 أسرة إثر صدور قرار "غل اليد".. والسكان: نحن ضحايا ونناشد المسؤلين بتطبيق روح القانون وعدم تشريد أبنائنا

تعرض سكان عمارات سموحة سيتى لايت بلاس (2)، شرق الاسكندرية لعملية نصب من مالك العمارات الذى قام بيبعها لأكثر من ساكن، و بالرغم من القاء القبض عليه و صدور أحكام بالسجن ضده الا أن المشكلة مازالت قائمة، حيث يعانى سكان الوحدات السكنية ، بسبب النزاع على ملكية الوحدة السكنية مع باقى المشترين، حتى فوجئ السكان مؤخرا بقرار من نيابة سيدى جابر ب"غل اليد" عن تلك الشقق فى المحضر الادارى رقم 10083/ 2017، بدعوى أن بائع العقار صدر ضده أحكام قضائية فى قضايا نصب لأنه باع الشقق لأكثر من مشترى، بما يعنى تشريد 76 أسرة صدر بحقهم القرار.